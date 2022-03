Il chitarrista americano Steve Vai il Venerdì 1 luglio 2022 a Udine (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo diversi anni di assenza dai palchi italiani, il leggendario Steve Vai, chitarrista, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, torna in tour per presentare il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Inviolate”. Conosciuto e amato in tutto il mondo, Steve Vai sarà il grande ospite della rassegna Udine Vola, nel concerto evento, unico in tutto il Nordest, in programma Venerdì 1 luglio al Castello di Udine (inizio alle 21.30). I biglietti per il concerto, organizzato Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Udine e Barley Arts, e inserito nel calendario di Udine Vola e Udinestate, saranno in venditaon line su www.ticketone.it e in tutti i punti ... Leggi su udine20 (Di martedì 1 marzo 2022) Dopo diversi anni di assenza dai palchi italiani, il leggendarioVai,, compositore, produttore discografico e cantante statunitense, torna in tour per presentare il suo ultimo lavoro discografico dal titolo “Inviolate”. Conosciuto e amato in tutto il mondo,Vai sarà il grande ospite della rassegnaVola, nel concerto evento, unico in tutto il Nordest, in programmaal Castello di(inizio alle 21.30). I biglietti per il concerto, organizzato Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune die Barley Arts, e inserito nel calendario diVola estate, saranno in venditaon line su www.ticketone.it e in tutti i punti ...

Advertising

udine20 : Il chitarrista americano Steve Vai il Venerdì 1 luglio 2022 a Udine - - rockmylifeita : RT@ rockonitalia Avrebbe compiuto oggi 90 anni Johnny Cash 'The Man in Black', l'indimenticabile cantautore e chita… - LaSe78 : RT @rockonitalia: Avrebbe compiuto oggi 90 anni Johnny Cash 'The Man in Black', l'indimenticabile cantautore e chitarrista americano #johnn… - rockett70 : RT @rockonitalia: Avrebbe compiuto oggi 90 anni Johnny Cash 'The Man in Black', l'indimenticabile cantautore e chitarrista americano #johnn… - DouceIris : RT @rockonitalia: Avrebbe compiuto oggi 90 anni Johnny Cash 'The Man in Black', l'indimenticabile cantautore e chitarrista americano #johnn… -