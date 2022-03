Guerra in Ucraina, l’esplosione che distrugge il palazzo del governo a Kharkiv – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) Un video pubblicato da Kiev Independent e ripreso da una telecamera di sicurezza mostra un’esplosione che devasta il quartier generale del governo dell’Oblast in piazza Indipendenza a Kharkiv. Oltre 70 militari ucraini sarebbero stati uccisi nell’attacco di artiglieria russo contro la base militare di Okhtyrka, tra Kharkiv e Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell’edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residenti uccisi durante gli scontri avvenuti domenica. A Kharkiv i russi hanno fatto saltare le sottostazioni elettriche, ha denunciato il sindaco Ihor Techerov – citato dall’agenzia di stampa Ukrinform – causando ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Unpubblicato da Kiev Independent e ripreso da una telecamera di sicurezza mostra un’esplosione che devasta il quartier generale deldell’Oblast in piazza Indipendenza a. Oltre 70 militari ucraini sarebbero stati uccisi nell’attacco di artiglieria russo contro la base militare di Okhtyrka, trae Kiev. A scriverlo su Telegram è stato il responsabile regionale Dmytro Zhyvytskyy, postando immagini dell’edificio colpito e di soccorritori che scavano tra le macerie. In un successivo post su Facebook, Zhyvytskyy ha parlato di molti soldati russi ed alcuni residenti uccisi durante gli scontri avvenuti domenica. Ai russi hanno fatto saltare le sottostazioni elettriche, ha denunciato il sindaco Ihor Techerov – citato dall’agenzia di stampa Ukrinform – causando ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - camilladalcanto : RT @Cilions: Vorrei ricordare a quelli che 'Vabbé ma tanto la guerra è in Ucraina...' che a Febbraio 2020 dicevamo 'Vabbé ma tanto il vir… - MMastrantuono : RT @ultimenotizie: “La guerra in #Ucraina nasce dall’azione americana, che da anni vuole attirare il Paese nella sfera d’influenza atlantic… -