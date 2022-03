Guerra in Ucraina, la base militare in fiamme a Brovary dopo l’attacco aereo – Il video (Di martedì 1 marzo 2022) Una base militare Ucraina è incendiata vicino a Kiev dopo un attacco aereo sferrato la notte scorsa dalle forze russe: lo riporta il Guardian, che pubblica un video con immagini dell’incendio lungo una strada di Brovary – dove ha sede la base, a 25 km a nordest di Kiev – riprese dall’interno di un’auto. Nel video le persone a bordo dell’auto che riprendono la scena si chiedono se qualcuno sia sopravvissuto all’attacco e sostengono che il posto di blocco della base è stato centrato in pieno. Un altro video dell’attacco è stato pubblicato su Youtube. Intanto una colonna di 60 chilometri di convogli militari è in viaggio verso Kiev. Leggi anche: ... Leggi su open.online (Di martedì 1 marzo 2022) Unaè incendiata vicino a Kievun attaccosferrato la notte scorsa dalle forze russe: lo riporta il Guardian, che pubblica uncon immagini dell’incendio lungo una strada di– dove ha sede la, a 25 km a nordest di Kiev – riprese dall’interno di un’auto. Nelle persone a bordo dell’auto che riprendono la scena si chiedono se qualcuno sia sopravvissuto ale sostengono che il posto di blocco dellaè stato centrato in pieno. Un altrodelè stato pubblicato su Youtube. Intanto una colonna di 60 chilometri di convogli militari è in viaggio verso Kiev. Leggi anche: ...

