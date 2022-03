Guerra in Ucraina, fermato commando ceceno: l’obiettivo era uccidere Zelensky (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev – E’ stato “neutralizzato” un commando di ceceni legati al leader Ramzan Kadyrov a cui era stato dato il compito “di liquidare fisicamente la leadership dell’Ucraina, compreso il presidente Zelensky”. E’ quanto riporta il sito del giornale Ukrayinska Pravda citando fonti dell’intelligence Ucraina, che ricostruisce come ai primi di febbraio Vladimir Putin abbia dato al leader ceceno il compito di infiltrare le sue forze a Kiev per fare “il lavoro più sporco”. Secondo il giornale, il commando ceceno ha subito “pesanti perdite” in un combattimento avvenuto il 26 febbraio nell’area dell’aeroporto di Gostomel, nei pressi di Kiev. Secondo le fonti dei servizi ucraini citati, l’azione è stata possibile grazie ad una ‘soffiata’ arrivata da una fonte anonima che si è ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 2 marzo 2022) Kiev – E’ stato “neutralizzato” undi ceceni legati al leader Ramzan Kadyrov a cui era stato dato il compito “di liquidare fisicamente la leadership dell’, compreso il presidente”. E’ quanto riporta il sito del giornale Ukrayinska Pravda citando fonti dell’intelligence, che ricostruisce come ai primi di febbraio Vladimir Putin abbia dato al leaderil compito di infiltrare le sue forze a Kiev per fare “il lavoro più sporco”. Secondo il giornale, ilha subito “pesanti perdite” in un combattimento avvenuto il 26 febbraio nell’area dell’aeroporto di Gostomel, nei pressi di Kiev. Secondo le fonti dei servizi ucraini citati, l’azione è stata possibile grazie ad una ‘soffiata’ arrivata da una fonte anonima che si è ...

