Graduatoria interna di istituto, esclusione per assistenza coniuge, figlio e genitore. Condizioni (Di martedì 1 marzo 2022) I docenti che assistono il coniuge, il figlio e il genitore con grave disabilità, vanno esclusi dalla Graduatoria interna di istituto, redatta ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto. Condizioni per l'esclusione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022) I docenti che assistono il, ile ilcon grave disabilità, vanno esclusi dalladi, redatta ai fini dell'individuazione dell'eventuale perdente posto.per l'. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Graduatoria interna e docenti soprannumerari: come si calcola il servizio “pre-ruolo” - ProDocente : Graduatoria interna e docenti soprannumerari: come si graduano gli ultimi arrivati e quelli già presenti nell’organ… - orizzontescuola : Graduatoria interna e docenti soprannumerari: come si graduano gli ultimi arrivati e quelli già presenti nell’organ… - ProDocente : Graduatoria interna di Istituto, esigenze di famiglia: quali sono e quando si valutano - orizzontescuola : Graduatoria interna di Istituto, esigenze di famiglia: quali sono e quando si valutano -