Gli USA espellono 12 diplomatici russi accusati di spionaggio (Di martedì 1 marzo 2022) Gli USA espellono 12 diplomatici russi accusati di "attività di spionaggio". Non è la prima volta che Washington espelle diplomatici accusati di essere spie. Gli USA espellono 12 diplomatici russi: cos'è successo? Mentre continuano i bombardamenti in Ucraina, proseguono gli scontri anche tra Washington e Mosca. L'amministrazione Biden ha annunciato che revocherà i privilegi diplomatici

rtl1025 : ?? Gli Stati Uniti vietano con effetto immediato tutte le transazioni con la Banca centrale russa. Lo annunciano le… - rubio_chef : Gli USA hanno invaso qualsiasi Paese del mondo, Israele (fondato sul genocidio e la pulizia etnica dei palestinesi)… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Biden: 'Gli americani non devono preoccuparsi di una guerra nucleare' #ucraina #russia #usa #biden #kiev… - Swiety000 : RT @MMaXXprIIme: Vorrei ricordarvi che fu la Russia a sconfiggere Hitler e il nazismo e no gli USA come tutti pensano - Billa42_ : Gli USA espellono 12 diplomatici russi accusati di spionaggio -