Advertising

sportli26181512 : Fiorentina, Odriozola racconta: 'Mi voleva la Juve, vi spiego perché non se n'è fatto nulla': Alvaro Odriozola avre… - Fiorentinanews : #Gonzalez: 'Prima di ogni partita io e #Odriozola ci diciamo: 'Dobbiamo ucciderli', e puntualmente lo facciamo.… - infoitsport : Odriozola: 'Fiorentina-Juventus come Real Madrid-Barcellona, un Clasico. Calcio totale con Italiano, la gara col Ge… - infoitsport : Fiorentina, Odriozola: 'Mercato? Qui sono felice, potevo finire alla Juve' - infoitsport : Fiorentina, Odriozola: 'I grandi palcoscenici non mi mancano. La Coppa Italia è la mia Champions' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Odriozola

Come mi trovo in campo con? 'Mi trovo molto bene. Prima delle partite ci guardiamo e ci ... Un messaggio per i tifosi della? 'Che continuino a fidarsi di noi, che le cose ...... sugli esterni ci aspettiamo che i titolari siano Alvaroe Cristiano Biraghi mentre il ... DIRETTA/Atalanta (risultato finale 1 - 0): decide Piatek, rabbia per la Dea Massimiliano ...Probabili formazioni Fiorentina Juventus: diretta tv, le scelte di Italiano e Allegri per la partita valida come semifinale di andata in Coppa Italia.E la mia Champions è la Coppa Italia" Coppa Italia la mia Champions". vedi letture. Alvaro Odriozola, difensore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel corso della quale ha ...