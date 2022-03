Femminicidio a Salerno, uccisa una 30enne mentre era a lavoro: è caccia all'ex (Di martedì 1 marzo 2022) Anna Borsa, di 30 anni, è stata uccisa stamattina a Pontecagnano Faiano , in provincia di Salerno . Un uomo l'avrebbe raggiunta presso il negozio di parrucchiere dove la vittima lavorava, ed avrebbe ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Anna Borsa, di 30 anni, è statastamattina a Pontecagnano Faiano , in provincia di. Un uomo l'avrebbe raggiunta presso il negozio di parrucchiere dove la vittima lavorava, ed avrebbe ...

Advertising

ErsiliaGillio : E' stato fermato all'interno dell'area di Servizio Salerno a - eleonor31151952 : RT @ISentinellidi: #Femminicidio a #Salerno, uccisa Anna Borsa mentre era a lavoro. Il suo ex in fuga è stato trovato ed ora dovrà risospen… - anteprima24 : ** #Femminicidio #Pontecagnano, fermato l'#Assassino di Anna ** - ISentinellidi : #Femminicidio a #Salerno, uccisa Anna Borsa mentre era a lavoro. Il suo ex in fuga è stato trovato ed ora dovrà ris… - neXtquotidiano : Anna Borsa, la ragazza uccisa con un colpo di pistola nel salone di bellezza in cui lavorava -