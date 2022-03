Davide Silvestri tuona contro Lulù Selassié | “Doppiogiochista e bugiarda”

Advertising

Novella_2000 : Davide sbotta contro Lulù dopo la nomination: “Doppiogiochista e bugiarda“ #gfvip - confessionaIe : davide silvestri non sarai mai famoso - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Davide Silvestri sbotta dopo la nomination di Lulù Selassié #DavideShorty #LucreziaHailéSelassié - Kikostar0 : Grande #Davide la pensiamo uguale su tante cose questa soprattutto….. VOTIAMO DAVIDE #gfvip “NORMODOTATO” ??????????????… - zazoomblog : “Sta ancora sparlando”: colpo velenoso contro Davide Silvestri nella notte medita vendetta [VIDEO] - #ancora… -

Ultime Notizie dalla rete : Davide Silvestri

Lulù Selassié è la seconda finalista del Grande Fratello Vip e forse a qualcuno la sua presenza inizia a dare fastidio. La nomination apotrebbe avere delle conseguenze negli equilibri della Casa del GF Vip proprio in queste ultime settimane. Lulù, perchè ha nominato? Nelle passate ore, mentre Sophie era ...La nomination da parte di Lulù Selassié ai danni diproprio non è andata giù all'ex attore di Vivere, il quale ha commentato nella notte con Soleil e Giucas le gesta della principessa etiope.sbotta con Lulù Proprio nelle ore ...Davide Silvestri non ha digerito la nomination di Lulù Selassié e tuona dopo la diretta del GF Vip 6: 'Doppiogiochista e bugiarda'.Anche questa settimana Davide non ha preso benissimo alcune nomination che sono arrivate dai suoi compagni di viaggio. E visto che si rischia di uscire dalla casa del Grande Fratello VIP 6, la tension ...