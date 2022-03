Covid | Richeldi | “Virus c’è e rimarrà | ma inverno sarà più gestibile”

Leggi su italiasera

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Il Coronain Italia “c’è e verosimilmentecon noi” ma “la situazione è diversa rispetto a un anno fa, abbiamo una variante nuovae molti vaccini,unpiùperché passeremo dal livello pandemico ad epidemico”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute Luca, direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma.è uno dei 30 componenti non di diritto del nuovo Consiglio superiore di sanità ed ex membro del Comitato tecnico scientifico (Cts) per l’emergenza corona. Sulla possibilità che si arrivi alla quarta dose a tutti,frena: “Al momento non credo, per ora solo ai fragili che ne hanno necessità”. “E’ un ...