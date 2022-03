Così si muovono le criptovalute in tempo di guerra E no | gli utenti non sono affatto neutrali

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 marzo 2022) Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto agli statunitensi che si offrivano di portarlo in salvo: “Ho bisogno di munizioni, non di un passaggio”. Questa frase è già passata alla storia, e per buone ragioni, ma c’è chi si permette di insistere: sicuro di non avere bisogno di altro? Ad esempio, può servire qualche Nft? I giorni che hanno sconvolto gli equilibri europei, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, hanno toccato anche il settore delle, finite al centro di un dibattito politico, militare e soprattutto finanziario, su più fronti. Il primo, più urgente, è quello degli aiuti al popolo ucraino, con il governo di Kyiv che ha chiesto via Twitter di ricevere donazioni in Bitcoin ed Ethereum, allegando diversi wallet su cui versare i soldi. Il tutto mentre Kuna, un portale ucraino per lo scambio di, ha avuto una ...