Cerveteri | il Pd | “Campo di Mare tornerà a essere una delle perle del Tirreno”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 marzo 2022)– Il Partito Democratico diintende esprimere: “Grande soddisfazione per il risultato ottenuto dal Sindaco Alessio Pascucci e dalla maggioranza di governo della città. Dopo decenni di occasioni perse per la nostra frazione marina questa Amministrazione Comunale ha tracciato un percorso per far tornarediunadelpronta ad attrarre turismo ed eventi di carattere nazionale. Tutti sanno quanto la proprietà privataaree abbia condizionato ogni aspetto didi, dalla manutenzionestrade a quellaaree verdi, dalla carenza di acqua potabile all’illuminazione che l’A.C. ha dovuto rifare in danno alla società per ...