Biathlon in lutto | Yevhen Malyshev cade in guerra | l’ucraino aveva 19 anni “Gli eroi non muoiono mai”

Leggi su oasport

(Di martedì 1 marzo 2022) Il mondo dello sport è inper la scomparsa di, morto durante laaperta dalla Russia in Ucraina. Il 19enne, ex nazionale juniores ucraino di, stava prestando il servizio di leva ed è deceduto proprio durante il conflitto bellico. A darne notizia è stata la Federazionedi Kiev. L’atletadisputato le sue ultime gare ufficiali nel 2019-2020, stagione al termine della qualedeciso di lasciare la squadra. I suoi ex compagni di squadra hanno scritto sui social: “Glinonmai“. Foto: FederazioneUcraina