Bianca Guaccero fatta fuori dalla Rai scoppia in lacrime in diretta "Scusatemi, sono molto giù. Ecco cosa mi hanno fatto" (Di martedì 1 marzo 2022) Bianca Guaccero è scoppiata a piangere durante la messa in onda di Detto fatto, per poi scusarsi con i suoi telespettatori. Nel programma della Rai la presentatrice, affiancata da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian, Gianpaolo Gambi e da uno staff di tutor professionisti, fornisce soluzioni semplici e preziosi consigli su moda, cucina, fai da te, animali e mondo green. Una trasmissione leggera che ha l'unico scopo di mettere il buon umore in chi la guarda, ma che nella puntata di ieri ha assunto un velo più pesante e drammatico. Del resto, questa settimana l'Europa intera è rimasta con il fiato sospeso. Il motivo scatenante le lacrime di Bianca Guaccero è stato infatti l'attacco perpetuato dalla Russia nei confronti dell'Ucraina.

