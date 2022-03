Benedict Cumberbatch dedica la sua stella sulla Walk of Fame alla sorella morta (Di martedì 1 marzo 2022) Benedict Cumberbatch, onorato da Hollywood con una stella sulla celebre Walk of Fame, ha deciso di dedicare l'onorificenza alla sorella, deceduta a causa di un cancro a soli 62 anni. Benedict Cumberbatch, che lunedì è stato premiato con una stella sulla Hollywood Walk of Fame, ha reso omaggio a sua sorella, Tracy Peacock, morta di cancro l'anno scorso, dedicandole l'ambita onorificenza e facendo commuovere tutti i presenti. "Voglio menzionare mia sorella, scomparsa l'anno scorso", ha detto Cumberbatch. "Avrebbe apprezzato moltissimo tutto questo, ne ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022), onorato da Hollywood con unacelebreof, ha deciso dire l'onorificenza, deceduta a causa di un cancro a soli 62 anni., che lunedì è stato premiato con unaHollywoodof, ha reso omaggio a sua, Tracy Peacock,di cancro l'anno scorso,ndole l'ambita onorificenza e facendo commuovere tutti i presenti. "Voglio menzionare mia, scomparsa l'anno scorso", ha detto. "Avrebbe apprezzato moltissimo tutto questo, ne ...

Advertising

sfiorata82 : RT @comingsoonit: Onorato da Hollywood con una stella sul celebre Walk of Fame, #BenedictCumberbatch, candidato all'Oscar per Il potere del… - sofibianc__ : RT @MarvelFansIT: BENEDICT CUMBERBATCH PRENDE LA SUA STELLA NELLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD - mar4vders : RT @MarvelFansIT: BENEDICT CUMBERBATCH PRENDE LA SUA STELLA NELLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD - ItsMars1998 : RT @MarvelFansIT: BENEDICT CUMBERBATCH PRENDE LA SUA STELLA NELLA WALK OF FAME DI HOLLYWOOD - 99meelody : fierissima di benedict cumberbatch, se lo merita?? -