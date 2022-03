Auto | mercato Italia - 22 | 6% a febbraio | Stellantis - 29 | 2%

(Di martedì 1 marzo 2022) Sono 110.869 levendute in, il 22,6% in meno dello stesso mese del 2021. Da inizio anno le immatricolazioni sono 218.716, in calo del 21,1% sull'analisi periodo dell'anno scorso.

I primi furgoni a idrogeno saranno disponibili per ilstatunitense a partire dal 2025. ... leggi anche Azioni Stellantis: i livelli tecnici per investire sul colosso dell'Articolo originale ...Stellantis ha immatricolato 41.859, il 29,2% in meno dello stesso mese del 2021. La quota è ... in calo del 28% sullo stesso periodo dell'anno scorso con una quota didel 36,8% (era 40,3%).Sono 110.869 le auto vendute in Italia a febbraio, il 22,6% in meno dello stesso mese del 2021. Da inizio anno le immatricolazioni sono 218.716, in calo del 21,1% sull'analisi periodo dell'anno scorso ...Le vendite di auto sono in continuo calo ma alcuni marchi continuano a crescere. I semiconduttori sono bloccati in oriente?