Amici | Christian Stefanelli annuncia l’addio | “Non tornerò più indietro”

Un addio eccellenze nella casa di Amici, Christian Stefanelli annuncia l'addio da Amici: "Non tornerò più indietro". Ecco cosa sta accadendo. Ancora problemi all'interno della casa di Amici. Infatti, non mancano i ribaltamenti di fronte con i concorrenti richiamati spesso dagli insegnanti per dei comportamenti poco consoni alla trasmissione. Ora a palesarsi è la situazione riguardante Christian Stefanelli, con il giovane concorrente che potrebbe abbandonare il noto programma condotto da Maria de Filippi. Andiamo a scoprire insieme il perché di quest'improvviso colpo di scena.

