Zakaria, l’esito degli esami dopo l’infortunio: c’è la lesione, i tempi di recupero (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non arrivano buone notizie in casa Juventus sulle condizioni di Zakaria, il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo nella partita contro l’Empoli per un problema fisico. Nella giornata di oggi è arrivato l’esito degli esami, confermata la lesione e uno stop di 20 giorni, come dichiarato dal club bianconero. “Questa mattina Zakaria è stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. I tempi di recupero sono di circa 20 giorni”. Il calciatore salterà sicuramente le partite contro Fiorentina, Spezia, Sampdoria, Villarreal e Salernitana. Il ritorno in campo è previsto nel big match contro ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non arrivano buone notizie in casa Juventus sulle condizioni di, il centrocampista è stato costretto a lasciare il campo nella partita contro l’Empoli per un problema fisico. Nella giornata di oggi è arrivato, confermata lae uno stop di 20 giorni, come dichiarato dal club bianconero. “Questa mattinaè stato sottoposto ad approfondimenti diagnostici presso il JMedical che hanno evidenziato unadi basso grado del tendine del muscolo lungo adduttore della coscia sinistra. Idisono di circa 20 giorni”. Il calciatore salterà sicuramente le partite contro Fiorentina, Spezia, Sampdoria, Villarreal e Salernitana. Il ritorno in campo è previsto nel big match contro ...

Advertising

CalcioWeb : Brutte notizie in casa #Juventus: l'esito degli esami di #Zakaria e i tempi di recupero - infoitsport : Juventus, infortunio Zakaria: c’è l’esito degli esami, altra tegola per Allegri - infoitsport : Zakaria, c’è l’esito degli esami: stop di almeno un mese. Salta l’Inter? - infoitsport : FLASH – Comunicato Juve: l'esito degli esami per Zakaria e i tempi di recupero ufficiali - calciomercatoit : ??#Juventus, UFFICIALE l’esito degli esami di #Zakaria: out circa 20 giorni?????? -