Volley femminile, le migliori italiane della 21° giornata di A1. Camilla Mingardi inarrestabile! (Di lunedì 28 febbraio 2022) Volley femminile, le migliori italiane della 21° giornata di A1 PAOLA EGONU: Solita prestazione di grande sostanza dell'opposta azzurra che in tre set totalizza 18 punti con il 59% di positività in attacco, un muro e, stranamente, nessun ace. CRISTINA CHIRICHELLA: Benissimo a muro, un po' meno in attacco. La centrale azzurra risulta comunque decisiva nella vittoria di Novara a Roma con 11 punti di cui ben 5 muri. In attacco chiude con il 43%. MARTA BECHIS: Dirige l'orchestra di Casalmaggiore come forse non mai in questa stagione. Per battere la capolista serve una grande regista e lei dimostra di esserlo. LUDOVICA GUIDI: Implacabile quando viene chiamata in causa in attacco. Chiude la partita con 8 punti, il 78% in attacco e un ace. Manca qualche muro ma la prova è comunque ... Leggi su oasport

