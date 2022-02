Ultime Notizie Roma del 28-02-2022 ore 14:10 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce l’attesa per l’esito dei colloqui Gomel Bielorussia tre rappresentanti di Kiev e Mosca mentre l’esercito Russo ha dato che civili possono lasciare liberamente la capitale dell’Ucraina l’accusa nei confronti delle autorità ucraine quella di usare i residenti come scudi umani la via d’uscita è l’autostrada Kiev Kiev ha detto la televisione di voce del Ministero della Difesa Russo Igor conoscenza tra le altre cose non ci hanno La supremazia aerea su tutta l’Ucraina il presidente ucraino parlano il russo ha invitato i soldati che hanno invaso il paese pure le armi nel video dice deponi le armi esci di qui non credere i tuoi comandanti non credere i tuoi propagandisti salvati solo la vita è stato diffuso in queste ore di attesa per i negoziati la delegazione è già ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce l’attesa per l’esito dei colloqui Gomel Bielorussia tre rappresentanti di Kiev e Mosca mentre l’esercito Russo ha dato che civili possono lasciare liberamente la capitale dell’Ucraina l’accusa nei confronti delle autorità ucraine quella di usare i residenti come scudi umani la via d’uscita è l’autostrada Kiev Kiev ha detto la televisione di voce del Ministero della Difesa Russo Igor conoscenza tra le altre cose non ci hanno La supremazia aerea su tutta l’Ucraina il presidente ucraino parlano il russo ha invitato i soldati che hanno invaso il paese pure le armi nel video dice deponi le armi esci di qui non credere i tuoi comandanti non credere i tuoi propagandisti salvati solo la vita è stato diffuso in queste ore di attesa per i negoziati la delegazione è già ...

