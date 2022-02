Ucraina, De Zerbi: “Mai avuto paura di non tornare. Ringrazio Ceferin per l’umanità” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Il primo sentore di pericolo l’ho avuto il lunedì quando Putin ha fatto la conferenza stampa riguardante il Donbass, il primo segnale era inequivocabile, io da quella sera sono andato a dormire nell’hotel dove di solito facciamo i ritiri pre partita. Io e altri miei collaboratori eravamo arrivati a Kiev da qualche giorno dalla Turchia dove eravamo in ritiro. L’altra giornata in cui avevo capito che le cose si mettevano male era quando dalla Bielorussa continuavano ad arrivare delle truppe russe, la Bielorussia è sopra Kiev e non potevano essere le esercitazioni normali che diceva Putin”. Questo è il racconto di Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ora in Italia dopo le ore di incubo vissute a Kiev, sotto assedio dell’esercito russo. L’ex Sassuolo insieme ai componenti italiani dello staff è rientrato in Italia oggi pomeriggio ed è ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Il primo sentore di pericolo l’hoil lunedì quando Putin ha fatto la conferenza stampa riguardante il Donbass, il primo segnale era inequivocabile, io da quella sera sono andato a dormire nell’hotel dove di solito facciamo i ritiri pre partita. Io e altri miei collaboratori eravamo arrivati a Kiev da qualche giorno dalla Turchia dove eravamo in ritiro. L’altra giornata in cui avevo capito che le cose si mettevano male era quando dalla Bielorussa continuavano ad arrivare delle truppe russe, la Bielorussia è sopra Kiev e non potevano essere le esercitazioni normali che diceva Putin”. Questo è il racconto di Roberto De, allenatore dello Shakhtar Donetsk, ora in Italia dopo le ore di incubo vissute a Kiev, sotto assedio dell’esercito russo. L’ex Sassuolo insieme ai componenti italiani dello staff è rientrato in Italia oggi pomeriggio ed è ...

