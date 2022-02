Ucraina: Conte, 'si arriverà a risoluzione condivisa' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Sul conflitto in Ucraina, domani in Aula "si arriverà assolutamente a un testo condiviso. Si sta lavorando, c'è tempo fino a domani, vedo che diffusamente tutte le forze politiche, devo riconoscere, stanno assumendo un atteggiamento di grande responsabilità, la gravità del momento e le sofferenze delle popolazioni coinvolte richiedono la nostra responsabilità". Così il leader del M5S Giuseppe Conte, incontrando la stampa. A chi gli domanda se il M5S sia favorevole all'accoglienza per i rifugiati ucraini, come decretato dal Cdm di oggi, "assolutamente sì - risponde l'ex premier - il M5S è favorevole a tutte le iniziative umanitarie e di sostegno alla popolazione Ucraina. Massima disponibilità, da parte nostra, all'accoglienza di rifugiati". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Sul conflitto in, domani in Aula "siassolutamente a un testo condiviso. Si sta lavorando, c'è tempo fino a domani, vedo che diffusamente tutte le forze politiche, devo riconoscere, stanno assumendo un atteggiamento di grande responsabilità, la gravità del momento e le sofferenze delle popolazioni coinvolte richiedono la nostra responsabilità". Così il leader del M5S Giuseppe, incontrando la stampa. A chi gli domanda se il M5S sia favorevole all'accoglienza per i rifugiati ucraini, come decretato dal Cdm di oggi, "assolutamente sì - risponde l'ex premier - il M5S è favorevole a tutte le iniziative umanitarie e di sostegno alla popolazione. Massima disponibilità, da parte nostra, all'accoglienza di rifugiati".

Advertising

christianrocca : Nella maleodorante propaganda dei Liberali per Putin c’è la balla che con Trump tutto questo non sarebbe successo.… - fattoquotidiano : Ucraina, Conte: “Iniziativa di Putin? Da condannare. Va scongiurata una guerra, inaccettabile dopo due anni di pand… - ParliamoDiNews : Ucraina: Conte, `ogni sforzo per stop aggressione ingiustificata` #Europeidicalcio #Olimpiadi #VarianteOmicron… - ParliamoDiNews : Ucraina: Conte, `domani in aula M5S dimostrerà compattezza` #Europeidicalcio #Olimpiadi #VarianteOmicron… - AntonioDonatoPa : RT @AnnaLeonardi1: Il presidente della commissione Esteri del Senato, Vito Petrocelli, non voterà 'il provvedimento del cdm per l'invio di… -