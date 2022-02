Ucraina: Cdm, 10 mln per rifugiati, rafforzata rete accoglienza (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Stato di emergenza prorogato fino a fine anno, con uno stanziamento aggiuntivo di "10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali per consentire di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti". E' la decisione assunta dal Consiglio dei ministri di oggi, anche alla luce del fatto che una parte del flusso dei profughi ucraini "si indirizzi presso il nostro Paese come in parte già sta cominciando ad avvenire", viene spiegato da una nota di Palazzo Chigi che ricorda come in Italia già vi sia "una cospicua presenza di cittadini ucraini, circa 250.000 persone". Nel decreto legge approvato è stato previsto il rafforzamento della rete di accoglienza degli stranieri in Italia. In particolare, il provvedimento stabilisce: "un incremento di 13.000 posti dei centri straordinari che potranno essere attivati dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - Stato di emergenza prorogato fino a fine anno, con uno stanziamento aggiuntivo di "10 milioni di euro, a carico del Fondo per le emergenze nazionali per consentire di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti". E' la decisione assunta dal Consiglio dei ministri di oggi, anche alla luce del fatto che una parte del flusso dei profughi ucraini "si indirizzi presso il nostro Paese come in parte già sta cominciando ad avvenire", viene spiegato da una nota di Palazzo Chigi che ricorda come in Italia già vi sia "una cospicua presenza di cittadini ucraini, circa 250.000 persone". Nel decreto legge approvato è stato previsto il rafforzamento delladidegli stranieri in Italia. In particolare, il provvedimento stabilisce: "un incremento di 13.000 posti dei centri straordinari che potranno essere attivati dai ...

