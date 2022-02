Serena Autieri e Michele La Ginestra protagonisti di Rugantino al Sistina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Serena Autieri e Michele La Ginestra protagonisti di Rugantino al Teatro Sistina: il celebre musical di Garinei & Giovannini sarà di nuovo in scena dal 10 al 27 marzo Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina: dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, dal prossimo giovedì 10, e fino al 27 marzo, sarà di nuovo in scena, con la supervisione diMassimo Romeo Piparo, la maschera amara e dissacrante di Rugantino dei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 28 febbraio 2022)Ladial Teatro: il celebre musical di Garinei & Giovannini sarà di nuovo in scena dal 10 al 27 marzo Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro: dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia, dal prossimo giovedì 10, e fino al 27 marzo, sarà di nuovo in scena, con la supervisione diMassimo Romeo Piparo, la maschera amara e dissacrante didei mitici Garinei & Giovannini. Lo spettacolo, che fonde mirabilmente tradizione e modernità, viene presentato nella sua versione storica originale, con la regia di Pietro Garinei, le splendide musiche del M° Armando Trovajoli, le preziose scene e i ...

