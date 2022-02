Roma: troviamo una famiglia ad Hundley, un cucciolone con bisogni speciali che non può più stare in canile (Di lunedì 28 febbraio 2022) La sezione LNDC Animal Protection di Ostia lancia un appello del cuore per Hundley, un meticcio di circa 9 anni malato di “megaesofago”. Il cane, di taglia media contenuta, è stato trovato il 12 gennaio scorso in zona Borghesiana, a Roma, ma entrato in canile i volontari si sono subito resi conto che qualcosa non andava: Hundley non appena mangiava vomitava. Adozione del cuore a Roma Trovato in zona Borghesiana, a Roma, il 12 gennaio scorso questo dolce e vitale meticcio di circa nove anni appena entrato in canile mangiava e vomitava. “Dopo i primi accertamenti la diagnosi è stata certa”, spiega Emanuela Bignami responsabile della Sezione LNDC Animal Protection di Ostia: “È sufficiente che il cane mangi e beva eretto su due zampe, la patologia si gestisce benissimo a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022) La sezione LNDC Animal Protection di Ostia lancia un appello del cuore per, un meticcio di circa 9 anni malato di “megaesofago”. Il cane, di taglia media contenuta, è stato trovato il 12 gennaio scorso in zona Borghesiana, a, ma entrato ini volontari si sono subito resi conto che qualcosa non andava:non appena mangiava vomitava. Adozione del cuore aTrovato in zona Borghesiana, a, il 12 gennaio scorso questo dolce e vitale meticcio di circa nove anni appena entrato inmangiava e vomitava. “Dopo i primi accertamenti la diagnosi è stata certa”, spiega Emanuela Bignami responsabile della Sezione LNDC Animal Protection di Ostia: “È sufficiente che il cane mangi e beva eretto su due zampe, la patologia si gestisce benissimo a ...

