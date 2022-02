Rivoluzione Rai | altro taglio eccellente | torna un programma storico

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La Rai continua la suain vista del palinsesto autunnale. Annunciato un: grande ritorno per un format. Non si fermano i cambiamenti in Rai, con il servizio pubblico che sta continuando la sua personale. Infatti il servizio pubblico ha annunciato unoltre che il ritorno di unL'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

ichnusa10 : RT @ichnusa10: @TvTalk_Rai @RaiTre Dalla Rivoluzione Russa che ha cacciato Lo Tsar... L'uomo che ha rovesciato la #Storia ..ha prevalso il… - ichnusa10 : @TvTalk_Rai @RaiTre Dalla Rivoluzione Russa che ha cacciato Lo Tsar... L'uomo che ha rovesciato la #Storia ..ha pre… - ilmimmoblog : Quando vedrò cadere ponti ripetitori di Mediaset e Rai, che ospitano altre tv e quelli delle compagnie telefoniche,… - alberto88ca : @Musso___ @nonexpedit Giuro. 'Stato di diritto e valori prima proclamati SOLO con la Rivoluzione Francese'. Quasi… - AndreaAAmato : Ecco la bozza del documento che dovrebbe rivoluzionare la Rai @Raiofficialnews -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione Rai

Inews24

...in prima serata e a quel punto subentrò lache non si fece sfuggire il fenomeno. Dal 2012 è uno dei programmi di Rai2 con un solido pubblico e uno share tra l'8 e il 10%. Nellain ...Sulla Via di Damasco, domenica 27 febbraio, ore 8.40, suDue, fissa lo sguardo su questa terra ... All'interno della trasmissione, anche le voci di molti protagonisti di quella "della ...La Rai continua la sua rivoluzione in vista del palinsesto autunnale. Annunciato un altro taglio eccellente: grande ritorno per un format.Made in Sud tornerà presto su Rai2 per la sua quindicesima edizione. Era il lontano 2008 quando lo show televisivo Made in Sud faceva il suo debutto su Comedy Central. Nel 2010 passò su MTV che lo pro ...