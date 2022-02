Advertising

CorriereCitta : Pomezia Aiuta: società anonima dona 2500 mascherine e igienizzanti alla Caritas -

Ultime Notizie dalla rete : Pomezia Aiuta

Zazoom Blog

Domani avi attende una gara molto difficile. Tornare subito in campo dopo un koa ripartire. Sei d'accordo? "Sono pienamente d'accordo. Abbiamo subito l'occasione di rifarci dopo la ...Entrambi studiano all'ultimo anno del liceo scientifico Scienze applicate "Via Copernico" di(Roma), e hanno realizzato con i compagni di classe un sito dedicato alla Shoah e alle ...L’associazione Pomezia Aiuta ha sostenuto la donazione di 2500 mascherine e soluzioni igienizzanti per mani, consegnandole alla Caritas Casa Canonica (Parrocchia S. Antonio di Padova) Padre Carlos.Pomezia – L’associazione Pomezia Aiuta ha sostenuto la donazione di 2500 mascherine e soluzioni igienizzanti per mani, ricevuti da una società che è voluta rimanere anonima, consegnando le stesse alla ...