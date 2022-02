Pace fatta tra Jason Momoa e Lisa Bonet: sono tornati a vivere insieme (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo un mese e mezzo dall’annuncio ufficiale e congiunto della loro separazione, tira aria di riconciliazione tra Jason Momoa e Lisa Bonet. La loro situazione sentimentale, dopo 5 anni di matrimonio e 17 anni insieme, infatti sarebbe cambiata, come riporta HollywoodLife: i due starebbero annullando il divorzio e secondo le rivelazioni “Jason è tornato a vivere con Lisa circa due settimane fa e sono tornati insieme”. Secondo le parole di un amico della star di “Aquaman” al sito d’intrattenimento sulle celebrità: “Ora trascorrono molto tempo insieme. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la spugna, perché hanno investito molto ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo un mese e mezzo dall’annuncio ufficiale e congiunto della loro separazione, tira aria di riconciliazione tra. La loro situazione sentimentale, dopo 5 anni di matrimonio e 17 anni, infatti sarebbe cambiata, come riporta HollywoodLife: i due starebbero annullando il divorzio e secondo le rivelazioni “è tornato aconcirca due settimane fa e”. Secondo le parole di un amico della star di “Aquaman” al sito d’intrattenimento sulle celebrità: “Ora trascorrono molto tempo. Hanno deciso di lavorare sulle cose che non andavano più nella loro relazione, invece che gettare la spugna, perché hanno investito molto ...

