“Non contano nulla”: che botta per Meghan e Harry – cosa è successo? Le dichiarazioni nel mirino (Di lunedì 28 febbraio 2022) La dichiarazione del principe Harry e di sua moglie, Meghan Markle, a sostegno del popolo ucraino rivelerebbe tutta la mancanza di “peso politico” della coppia. I Sussex hanno condannato l’aggressione russa pubblicando un messaggio in cui affermavano di essere dalla parte del popolo ucraino contro la “violazione del diritto internazionale e umanitario”, ricevendo anche critiche da alcuni che sostenevano che Harry e Meghan sarebbero dovuti restare “neutrali”. Al contrario, il post del principe William e Kate Middleton ha avuto un riscontro enorme e ha ricevuto tantissimi elogi. Un chiaro segnale che le due coppie “non sono la stessa cosa”, come affermato da Daniela Elser su news.com.au. LEGGI ANCHE => Invasione dell’Ucraina e russofobia: cosa pensa il mondo della ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 febbraio 2022) La dichiarazione del principee di sua moglie,Markle, a sostegno del popolo ucraino rivelerebbe tutta la mancanza di “peso politico” della coppia. I Sussex hanno condannato l’aggressione russa pubblicando un messaggio in cui affermavano di essere dalla parte del popolo ucraino contro la “violazione del diritto internazionale e umanitario”, ricevendo anche critiche da alcuni che sostenevano chesarebbero dovuti restare “neutrali”. Al contrario, il post del principe William e Kate Middleton ha avuto un riscontro enorme e ha ricevuto tantissimi elogi. Un chiaro segnale che le due coppie “non sono la stessa”, come affermato da Daniela Elser su news.com.au. LEGGI ANCHE => Invasione dell’Ucraina e russofobia:pensa il mondo della ...

Advertising

CottarelliCPI : Al di là del merito della questione, è evidente che sanzioni che non tocchino le importazioni (di gas e altro) dall… - SimoneAlliva : Farei una battuta sagace sulla necessità di abolire la libertà di espressione e sulla mitomania de 'La Verità', non… - Musicmyfstlove : RT @Oliver774277131: Pensiamo alle cose che contano e andiamo ad ascoltare queste poesie! Non diamo importanza a chi aspetta una litigata p… - Lexotan21 : @Rathljost @Hotmetal56 @Agenzia_Ansa Chi sono i fascisti al governo? Alle elezioni non superano il 0,2% e non conta… - worfina42 : @rattapeluche @AnnaIsa75640851 Non sono le opinioni che contano ma i dati. -