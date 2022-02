NASCAR Cup Series, Fontana: Kyle Larson torna a vincere in casa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Kyle Larson torna a vincere in casa nella NASCAR Cup Series. Il #5 dell’Hendrick Motorsport si impone in quel di Fontana al termine della secondo round dell’anno, evento in cui non sono mancate le emozioni. Dodicesima gioia in carriera per il californiano, seconda all’Auto Club Speedway. La gara si è aperta sotto il controllo di Erik Jones (GMS Petty #43) e Tyler Reddick (RCR #8). Quest’ultimo ha preso il comando delle operazioni dopo i primi 15 passaggi, un sorpasso che ha preceduto la prima caution di giornata per un testacoda all’uscita di curva 1-2 di Kyle Busch (Gibbs #18). Come da pronostico tutti si sono fermati in pit lane per cambiare le gomme, l’Auto Club Speedway è infatti uno dei più abrasivi dell’intero ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022)innellaCup. Il #5 dell’Hendrick Motorsport si impone in quel dial termine della secondo round dell’anno, evento in cui non sono mancate le emozioni. Dodicesima gioia in carriera per il californiano, seconda all’Auto Club Speedway. La gara si è aperta sotto il controllo di Erik Jones (GMS Petty #43) e Tyler Reddick (RCR #8). Quest’ultimo ha preso il comando delle operazioni dopo i primi 15 passaggi, un sorpasso che ha preceduto la prima caution di giornata per un testacoda all’uscita di curva 1-2 diBusch (Gibbs #18). Come da pronostico tutti si sono fermati in pit lane per cambiare le gomme, l’Auto Club Speedway è infatti uno dei più abrasivi dell’intero ...

Advertising

luca_pelle2508 : Vittoria in casa per Kyle Larson. Il #5 si impone a Fontana nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori… - PelleMotorsport : Vittoria in casa per Kyle Larson. Il #5 si impone a Fontana nella NASCAR Cup Series #pellemotorsport #motori… - RCLatin2 : ORATORIA STAGE1, ????FONTANA !!! #WisePower400 ??NASCAR CUP !!! - RCLatin2 : HERMOSA CALIFORNIA !!! STAGE1, ????FONTANA !!! #WisePower400 ??NASCAR CUP !!! - Giovanni0797 : Io e @MatteoSenatore2 siamo pronti a vivere le emozioni della Wise Power 400, 2 Round della Nascar Cup Series!??… -