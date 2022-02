Medici di famiglia, sciopero: circa trecento ambulatori chiusi in Puglia domani e mercoledì Protesta indetta da Smi, Simet e Cgil (Di lunedì 28 febbraio 2022) Saranno circa trecento gli ambulatori di Medici di base chiusi in Puglia l’1 ed il 2 marzo. sciopero proclamato dai sindacati di categoria Smi, Simet e Cgil. Fra le rivendicazioni, la necessità che cambi l’eccessiva burocrstizzazione del Medici famiglia. Inoltre viene chiesto un concreto indennizzo, tuttora non erogato per i familiari dei circa quattrocento Medici di base italiani morti sul lavoro a causa del corona virus. L'articolo Medici di famiglia, sciopero: circa trecento ambulatori chiusi in ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sarannoglididi baseinl’1 ed il 2 marzo.proclamato dai sindacati di categoria Smi,. Fra le rivendicazioni, la necessità che cambi l’eccessiva burocrstizzazione del. Inoltre viene chiesto un concreto indennizzo, tuttora non erogato per i familiari deiquattrocentodi base italiani morti sul lavoro a causa del corona virus. L'articolodiin ...

Advertising

RossellaRome : @Atypicamente_ L'importante è che la tua mente non vada a fantasticare prospettive che non esistono per gli stessi… - bari_times : Sciopero dei medici di base con 300 ambulatori chiusi in Puglia: 'Cari pazienti, ecco perché manifestiamo l'1 e 2 m… - Nazione_Massa : Due nuovi medici di famiglia Il saluto al dottor Baldoni - Gabri89476307 : @Riccardi_FVG I medici di famiglia hanno troppi pazienti. Servono nuovi medici. - Riccardi_FVG : (2/3) ??In alcuni ospedali l'attività chirurgica è ripartita. Il grande obiettivo è recuperare i ritardi accumulati.… -