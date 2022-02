L’Ucraina schiera in prima linea i campioni dello sport: si arruola anche il pugile Lomachenko (Di lunedì 28 febbraio 2022) campioni dello sport e patrioti: dopo i fratelli Klitschko, alle fila delle stelle che hanno deciso di difendere L’Ucraina dall’invasione russa si aggiunge Vasiliy Lomachenko. L’ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. “Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. Il pugile Vasil Lomachenko è uno di questi”, si legge nella didascalia del post. Lomachenko, raggiunto dalla notizia dell’aggressione russa mentre si trovava in Grecia, è frettolosamente rientrato in patria attraverso la Romania. L’ex campione del mondo dei pesi leggeri 34enne si è unito a un battaglione di difesa vicino a Odessa. A quattro giorni dall’inizio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 28 febbraio 2022)e patrioti: dopo i fratelli Klitschko, alle fila delle stelle che hanno deciso di difenderedall’invasione russa si aggiunge Vasiliy. L’ex campione del mondo ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae vestito con la mimetica e con un fucile a tracolla. “Il battaglione di difesa territoriale Belgorod-Dnestrovsky è stato addestrato e armato. IlVasilè uno di questi”, si legge nella didascalia del post., raggiunto dalla notizia dell’aggressione russa mentre si trovava in Grecia, è frettolosamente rientrato in patria attraverso la Romania. L’ex campione del mondo dei pesi leggeri 34enne si è unito a un battaglione di difesa vicino a Odessa. A quattro giorni dall’inizio ...

