L’Inghilterra: «Non giocheremo contro a Russia, condanniamo le atrocità commesse da Putin» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Polonia, Svezia, Repubblica Ceca. E ancora la Svizzera. La Francia. Adesso anche L’Inghilterra. Si allunga l’elenco delle federazioni che prendono posizione contro la Russia per l’attacco all’Ucraina. C’è chi dichiara che non giocherà contro la Russia per gli spareggi Mondiali, chi chiede l’esclusione della Russia dalla competizione. La Federazione inglese ha emesso un comunicato in cui dichiara che non giocherà alcuna partita internazionale con la Russia dopo le atrocità commesse in Ucraina. “In solidarietà con l’Ucraina e per condannare con tutto il cuore le atrocità commesse dalla leadership russa, la FA può confermare che non giocheremo contro la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) Polonia, Svezia, Repubblica Ceca. E ancora la Svizzera. La Francia. Adesso anche. Si allunga l’elenco delle federazioni che prendono posizionelaper l’attacco all’Ucraina. C’è chi dichiara che non giocheràlaper gli spareggi Mondiali, chi chiede l’esclusione delladalla competizione. La Federazione inglese ha emesso un comunicato in cui dichiara che non giocherà alcuna partita internazionale con ladopo lein Ucraina. “In solidarietà con l’Ucraina e per condannare con tutto il cuore ledalla leadership russa, la FA può confermare che nonla ...

