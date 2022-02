Leeds, Marsch è il nuovo allenatore: sostituisce Bielsa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo statunitense Jesse Marsch è il nuovo allenatore del Leeds. L’ex centrocampista, classe 1973, succede all’argentino Marcelo Bielsa che è stato esonerato ieri. Il tecnico Usa, ha firmato un contratto fino al 2025 e resta in attesa “di una autorizzazione internazionale“. Per Marsch una carriera impostata soprattutto nella Red Bull: prima tre anni ai N.Y. Red Bull, poi Salisburgo e Lipsia. Ora arriva la grande chance in Premier. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Lo statunitense Jesseè ildel. L’ex centrocampista, classe 1973, succede all’argentino Marceloche è stato esonerato ieri. Il tecnico Usa, ha firmato un contratto fino al 2025 e resta in attesa “di una autorizzazione internazionale“. Peruna carriera impostata soprattutto nella Red Bull: prima tre anni ai N.Y. Red Bull, poi Salisburgo e Lipsia. Ora arriva la grande chance in Premier. SportFace.

Advertising

CalcioPillole : #PremierLeague, ufficiale: #Marsch è il nuovo allenatore del #Leeds - lamortevito : Jesse Marsch è il nuovo manager del Leeds United. #LUFC - Olamide61639124 : RT @DiMarzio: #PremierLeague, @LUFC | Ufficializzato l'arrivo di #Marsch in panchina: il comunicato del club - c_valentina79 : RT @calcioinglese: UFFICIALE: Jesse Marsch, ex manager di Salisburgo e Lipsia, è il nuovo allenatore del Leeds United. - patofigueroam : RT @DiMarzio: #PremierLeague, @LUFC | Ufficializzato l'arrivo di #Marsch in panchina: il comunicato del club -