Il meteo in Campania: le previsioni per lunedì 28 febbraio (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoEcco le previsioni meteo per la Campania di lunedì 28 febbraio: Avellino – Poco nuvoloso o velato. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 23 km/h. Possibili raffiche fino a 32 km/h. Temperatura minima di 2 °C e massima di 8 °C. Benevento – Velato o poco nuvoloso. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da NNE con intensità di 23 km/h. Possibili raffiche fino a 32 km/h. Temperature: 4°C la minima e 10°C la massima. Caserta – Nubi sparse. I venti saranno prevalentemente moderati e soffieranno da Nord-Nord-Est con intensità di 12 km/h. Possibili raffiche fino a 22 km/h. Temperatura minima di 3 °C e massima di 12 °C. Napoli – Nuvolosità sparsa. Vento da Nord-Nord-Est con intensità di 16 km/h. Raffiche fino a 29

