Il Medio Oriente diviso tra cautela e sostegno a Putin. La mappa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il mondo arabo si presenta cauto davanti alla crisi ucraina. Nessuno ha condannato apertamente l'offensiva militare lanciata dal presidente russo, Vladimir Putin, anche se una posizione ufficiale verrà presa il 28 febbraio quando la Lega araba ha convocato una riunione di emergenza a livello di delegati permanenti al Cairo su invito dell'Egitto per discutere gli sviluppi della crisi. Al momento infatti la maggior parte dei paesi arabi non ha ancora mostrato una posizione chiara in merito a quando sta succedendo a Kiev. Il paese arabo che si è maggiormente esposto in questa crisi è stato quello degli Emirati Arabi Uniti, che venerdì si è astenuto dal voto su una bozza di risoluzione di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina, elaborata dagli Stati Uniti, nel Consiglio di sicurezza dell'Onu. "La posizione degli Emirati Arabi Uniti è ferma sui principi di base delle ...

