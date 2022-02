"Il fidanzato segreto di Alessandra Celentano è in studio ad Amici". E la De Filippi resta senza parole (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stavolta Alessandra Celentano fidanzata non fa parlare di sé per litigi ad Amici o giudizi, severissimi, sui concorrenti. Ma per uno scoop, che sgancia Rudy Zerbi. Il prof dice che la Celentano è fidanzatissima. “È ad Amici”, risponde Maria. Così, l' inizio della puntata diventa davvero scoppiettante perché tutto parte dalla nuova pettinatura della professoressa. Insomma un clamoroso gossip che stavolta non riguarda gli allievi. Maria De Filippi appare abbastanza stupita perché non è al corrente di queste notizia che potrebbero interessare tanto i rotocalchi di cronaca rosa. E stavolta, all'improvviso, il fuoriprogramma è di Rudy Zerbi. Per la verità, Maria nota una pettinatura tutta nuova della Celentano. E anche gli altri professori si accorgono di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Stavoltafidanzata non fa parlare di sé per litigi ado giudizi, severissimi, sui concorrenti. Ma per uno scoop, che sgancia Rudy Zerbi. Il prof dice che laè fidanzatissima. “È ad”, risponde Maria. Così, l' inizio della puntata diventa davvero scoppiettante perché tutto parte dalla nuova pettinatura della professoressa. Insomma un clamoroso gossip che stavolta non riguarda gli allievi. Maria Deappare abbastanza stupita perché non è al corrente di queste notizia che potrebbero interessare tanto i rotocalchi di cronaca rosa. E stavolta, all'improvviso, il fuoriprogramma è di Rudy Zerbi. Per la verità, Maria nota una pettinatura tutta nuova della. E anche gli altri professori si accorgono di ...

