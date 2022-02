Guido | “Progettavo case | ora cerco di costruire un mondo di speranza per i bimbi malati | mattone su mattone”

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il suo sogno era, progettare pezzi di città, aggiungere bellezza alla bellezza di una delle città più incantevoli del, Firenze. Un sogno cheDe Barros stava realizzando quand’era appena un giovane fresco di laurea. Il suo talento fu notato da uno dei più ambiti studi di architettura, che lo volle tra i suoi. Sfogliando l’album dei ricordi felici, la prima foto è scattata in un giorno d’estate e di sole, con lo scambio di anelli sotto l’altare di quella Basilica di San Miniato che da secoli sovrasta e benedice la città. Lo sfoglio ancora, entro nella sua casa in centro, un piccolo nido d’amore con vista Duomo, dove la vita scorre tranquilla e felice. Quando scelse il nome della sua bambina, nata ad appena un anno dal matrimonio, non poteva immaginare che quel nome sarebbe diventato un simbolo. ...