Green pass marzo 2022: prime date per le riaperture. Il calendario (Di lunedì 28 febbraio 2022) Green pass marzo 2022: cominciano a emergere alcune date per quanto riguarda il piano di progressivo abbandono del documento. Snodo fondamentale sarà il 31 marzo, giorno in cui è fissato il termine dello stato di emergenza, d’altra parte, ancora prima si procederà a delle importanti riaperture. Green pass marzo 2022: verso il termine dello stato di emergenza Green pass marzo 2022: comincia a delinearsi con più precisione il programma di progressivo abbandono del documento annunciato dal Governo Draghi. Lo snodo fondamentale della road map sarà il 31 marzo, termine oltre il quale – con tutta probabilità ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 28 febbraio 2022): cominciano a emergere alcuneper quanto riguarda il piano di progressivo abbandono del documento. Snodo fondamentale sarà il 31, giorno in cui è fissato il termine dello stato di emergenza, d’altra parte, ancora prima si procederà a delle importanti: verso il termine dello stato di emergenza: comincia a delinearsi con più precisione il programma di progressivo abbandono del documento annunciato dal Governo Draghi. Lo snodo fondamentale della road map sarà il 31, termine oltre il quale – con tutta probabilità ...

