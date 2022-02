Giusy Buscemi aspetta il terzo figlio | «Sarà un maschio»

Advertising

_portamivia_ : RT @DocNelleTueMani: Aspettando il prossimo appuntamento con #DOCNelleTueMani2, conosciamo meglio Giusy Buscemi, l'attrice che interpreta l… - domenicosabell1 : Giusy Buscemi allarga la famiglia: l'ex Miss Italia è in attesa del terzo figlio - Canelcuore : RT @DocNelleTueMani: Aspettando il prossimo appuntamento con #DOCNelleTueMani2, conosciamo meglio Giusy Buscemi, l'attrice che interpreta l… - redazionerumors : Giusy Buscemi allarga la famiglia: l’ex Miss Italia è in attesa del terzo figlio #GiusyBuscemi - Angelapalmas2 : RT @DocNelleTueMani: Aspettando il prossimo appuntamento con #DOCNelleTueMani2, conosciamo meglio Giusy Buscemi, l'attrice che interpreta l… -

Ultime Notizie dalla rete : Giusy Buscemi

La conosciamo come Lucia Ferrari, la psicologa nella serie tv Doc 2 - Nelle tue mani e come Miss Italia 2012.si sta facendo sempre più spazio come giovane attrice e volto delle fiction televisive. Classe 1993, Ospite a Verissimo ha annunciato nel salotto di Silvia Toffanin di aspettare il terzo ...... Rita Pavone e Fausto Leali, la coppia Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Eleonora Giorgi eGli esordi di Giusy Buscemi a Miss Italia e il successo su piccolo schermo Giusy Buscemi, come anticipato, si è fatta notare la prima volta quando ha vinto - nell'ormai lontano 2012 - la 73ª edizione ...Nel corso della puntata di domenica ieri, 27 febbraio, di Verissimo l'attrice della nota serie televisiva Doc - Nelle tue mani, Giusy Buscemi, ha annunciato l'arrivo del suo terzo figlio. Giusy e il m ...