Gianni Morandi ricorda commosso Lucio Dalla: parole da brividi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Gianni Morandi e l’amicizia profonda che lo legava a Lucio Dalla: il ricordo commosso del cantante dopo dieci anni Dalla sua morte. Tutti conoscono la fortissima amicizia che legava Lucio Dalla e Gianni Morandi. Il famosissimo cantautore italiano è venuto a mancare l’1 marzo 2012, una data molto significativa per Morandi. Pochi giorni prima Lucio aveva infatti partecipato al Festival di Sanremo condotto proprio da Gianni presentandosi nel ruolo di direttore d’orchestra-cantante, un Festival che tutti ricorderanno poi molto bene. Gianni Morandi e Lucio Dalla (via ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 28 febbraio 2022)e l’amicizia profonda che lo legava a: il ricordodel cantante dopo dieci annisua morte. Tutti conoscono la fortissima amicizia che legava. Il famosissimo cantautore italiano è venuto a mancare l’1 marzo 2012, una data molto significativa per. Pochi giorni primaaveva infatti partecipato al Festival di Sanremo condotto proprio dapresentandosi nel ruolo di direttore d’orchestra-cantante, un Festival che tutti ricorderanno poi molto bene.(via ...

