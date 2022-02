Ferrandina – Matera La Martella, superate le colonne d’Ercole di Eboli. Scrive Atelli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 1935, il medico-pittore torinese Carlo Levi, condannato al confino dal regime, scende dal treno alla stazione di Eboli e scopre un’Italia che gli ispira un’opera letteraria che fa il giro del mondo, raccontando le difficoltà del nostro Mezzogiorno: “Cristo si è davvero fermato a Eboli, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l’anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia”. Levi dovette proseguire il viaggio in pullman, e poi in automobile, perché non era possibile farlo in treno. Ancora a inizio 2022, la linea ferroviaria Ferrandina – Matera La Martella restava ai primi posti nella speciale classifica delle ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel 1935, il medico-pittore torinese Carlo Levi, condannato al confino dal regime, scende dal treno alla stazione die scopre un’Italia che gli ispira un’opera letteraria che fa il giro del mondo, raccontando le difficoltà del nostro Mezzogiorno: “Cristo si è davvero fermato a, dove la strada e il treno abbandonano la costa di Salerno e il mare, e si addentrano nelle desolate terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, né vi è arrivato il tempo, né l’anima individuale, né la speranza, né il legame tra le cause e gli effetti, la ragione e la Storia”. Levi dovette proseguire il viaggio in pullman, e poi in automobile, perché non era possibile farlo in treno. Ancora a inizio 2022, la linea ferroviariaLarestava ai primi posti nella speciale classifica delle ...

