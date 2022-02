Delia Duran | tutta la verità a Nathaly Caldonazzo Che resta di sasso al GF Vip

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Trae Antonio Medugno è nata una bella amicizia al GF Vip. Prima dell’ingresso di Alex Belli in Casa, i due si sono conosciuti e si sono stuzzicati. La modella venezuelana si era molto avvicinata al ragazzo ammettendo un certo interesse nei suoi confronti.le aveva fatto notare che Antonio poteva essere intimidito dalla differenza d’età: “Secondo me lui non ha paura di soffrire, se una cosa la sai dall’inizio che è così… non ti aspetti nulla. Sai che è un gioco. Un uomo che ti vuole ti prende, gioco o non gioco. Se una persona ti manda dei segnali. È piccolo e intimidito, levando la differenza di età, sei tanta roba capito?! Magari lui è abituato a una ragazzina, pensano a volte che è difficile gestire donne come noi quando invece siamo fragili”. La modella ha continuato a flirtare con ...