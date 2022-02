Da comico (e ballerino) a eroe di guerra: tutto Zelensky in 1 minuto – Il video (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sui social abbondano i post che lo definiscono “un eroe”. Volodymyr Zelensky grazie alla sua tenacia è diventato un simbolo della resistenza ucraina a cui i suoi connazionali stanno affidando speranze e paure. Il presidente pubblica quotidianamente aggiornamenti dalle strade di Kiev per invitare la popolazione a resistere. Nella notte tra venerdì e sabato gli Stati Uniti avrebbero offerto a Zelensky di trasferirsi prima a Leopoli, e poi in Polonia, dandogli la possibilità di governare a distanza. A questa proposta il capo di stato avrebbe ribattuto: «La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio». Pres. Zelensky: “I need ammunition not a ride”. This is a real life super hero. We need you alive, Superman!!! #VolodymyrZelensky #UkraineRussia #Ruble pic.twitter.com/XMBZYYAN7b— Isaac ... Leggi su open.online (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sui social abbondano i post che lo definiscono “un”. Volodymyrgrazie alla sua tenacia è diventato un simbolo della resistenza ucraina a cui i suoi connazionali stanno affidando speranze e paure. Il presidente pubblica quotidianamente aggiornamenti dalle strade di Kiev per invitare la popolazione a resistere. Nella notte tra venerdì e sabato gli Stati Uniti avrebbero offerto adi trasferirsi prima a Leopoli, e poi in Polonia, dandogli la possibilità di governare a distanza. A questa proposta il capo di stato avrebbe ribattuto: «La battaglia è qui. Mi servono munizioni, non un passaggio». Pres.: “I need ammunition not a ride”. This is a real life super hero. We need you alive, Superman!!! #Volodymyr#UkraineRussia #Ruble pic.twitter.com/XMBZYYAN7b— Isaac ...

