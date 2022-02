“Con te non posso stare”. GF Vip, crolla tutto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: “Per me è troppo” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip la situazione si fa tesa. Nelle ore scorse nuova lite tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano con frasi piuttosto dure. Non è la prima volta che succede tanto che, nelle settimane scorse, il gieffino era stato sanzionato da Alfonso Signorini con la nomination d’ufficio. Provvedimento che non era piaciuto a Basciano che si era opposto. “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di m… ma sono obiettivo”. E ancora: “Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”. Al GF Vip Sophie Codegoni ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dentro la casa del GF Vip la situazione si fa tesa. Nelle ore scorse nuova lite tracon frasi piuttosto dure. Non è la prima volta che succede tanto che, nelle settimane scorse, il gieffino era stato sanzionato da Alfonso Signorini con la nomination d’ufficio. Provvedimento che non era piaciuto ache si era opposto. “Non c’è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di m… ma sono obiettivo”. E ancora: “Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l’inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto”. Al GF Vip...

