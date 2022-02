Buffon rinnova col Parma fino al 2024 “Sono ancora calciatore”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (ITALPRESS) – Gianluigihato il suo contratto con ilper un’altra stagione,al. L’annuncio è stato dato in conferenza dal presidente del club ducale, Kyle Krause. “E’ un grandissimo giocatore e questo è un grandissimo orgoglio per noi – ha detto il magnate americano – Oltre alle sue grandi doti di leadership è una persona dalle grandissime doti umane. Gigi ha una grande passione verso il, che noi possiamo vedere ogni giorno. Siamo molto contenti per il suo supporto e il suo impegno”. Poi ha preso la parola il portiere crociato, accompagnato dalla famiglia al completo e dallo storico agente Silvano Martina. “E’ una bella giornata per me e tutta la mia famiglia, alla fine è successo quello che volevamo io, la società, il ...

È successo quello che volevo io, il presidente, i tifosi e spero tutta la città', ha dettoche ha ribadito 'ragiono ancora da calciatore, non penso a quando smetterò'.Il futuro nel mondo del calcio? La mia testa sta ragionando solo ed esclusivamente da calciatore " conclude, campione del mondo con l'Italia di Lippi in Germania nel 2006 " non voglio ...Gigi Buffon non pensa proprio a smettere di giocare a calcio. L'ex numero uno della Juve e della Nazionale ha infatti rinnovato con il Parma fino al 2024. Il portiere classe ...Sul proprio account Instagram, Gianluigi Buffon ha spiegato le ragioni del rinnovo con il Parma fino al 2024: "Oggi per me e per tutta la mia famiglia è una bella giornata: ho rinnovato fino al 2024 ...