Antonella Clerici apre la puntata con gli occhi lucidi | è “molto colpita” e non si trattiene in diretta

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La guerra in Ucraina monopolizza le trasmissioni in tv. Da giorni non si parla d’altro ed è anche inevitabile: è la notizia che tiene il mondo con il fiato sospeso. La Russia ha deciso di invadere l’Ucraina: scene che si erano soltanto lette sui libri di storia e che ora sono l’attualità e vengono vissute praticamente ingrazie ai social e alle dirette dal fronte. Nelle ultime ore ci sono stati i primi incontri negoziali tra Ucraina e Russia: si sono tenuti a Gomel in Bielorussia. “La delegazione russa pronta a negoziare tutto il tempo necessario per raggiungere un accordo”, dice il capo negoziatore russo, Vladimir Medinsky, citato dall’agenzia Interfax. Ma l’Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato e il ritiro dei russi. Ai negoziati presente, su richiesta di Kiev, anche Roman Abramovich, oligarca russo fra i più ricchi, con passaporto anche israeliano. ...

'Tutta Europa è in piazza a manifestare contro il conflitto, questa è l'unica forza che ci rimane ':ha aperto la puntata di E' sempre mezzogiorno su Rai 1 parlando ancora una volta della guerra in Ucraina. In preda alla commozione e con gli occhi lucidi, la conduttrice ha detto: '...Non solo: sempre "Vespa - notano gli autori - intervistato daha ricordato che i plastici usati nel programma sono nati dopo il delitto di Cogne e ha aggiunto non capisco il perché ...Oggi, in apertura di puntata, Antonella Clerici, padrona di casa di ‘E’ sempre mezzogiorno’ su Rai 1, ha commentato gli ultimi scenari della guerra tra Russia e Ucraina che, da cinque giorni, sta ...Le parole toccanti di Antonella Clerici all'inizio della puntata di E' sempre mezzogiorno di oggi Anche oggi, lunedì 28 febbraio, come ha fatto nei giorni ...