Alex Belli copia per mandare i messaggi a Delia Duran? Ecco cos’è successo (Di lunedì 28 febbraio 2022) Alex Belli stamani (giusto in tempo per la diretta del Grande Fratello Vip 6!) ha mandato un nuovo video per Delia Duran. Ma a colpire il pubblico non è stato tanto il contenuto, quanto alcuni dettagli. Il messaggio di Alex Belli a Delia Duran Il “vincitore immorale” del reality di Canale 5, così come l’ha definito il giornalista Valerio Palmieri, il giornalista di “Casa Chi”, oggi ha voluto mandare un messaggio alla prima finalista del GF VIP. Nonostante sia – o parrebbe essere – in Egitto, l’ex concorrente fa ancora parlare di sé. Ha registrato un messaggio in versione sub, in cui in fondo al mar lancia un messaggio alla sua amata, scritto su una lavagnetta: “Non ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 febbraio 2022)stamani (giusto in tempo per la diretta del Grande Fratello Vip 6!) ha mandato un nuovo video per. Ma a colpire il pubblico non è stato tanto il contenuto, quanto alcuni dettagli. Ilo diIl “vincitore immorale” del reality di Canale 5, così come l’ha definito il giornalista Valerio Palmieri, il giornalista di “Casa Chi”, oggi ha volutouno alla prima finalista del GF VIP. Nonostante sia – o parrebbe essere – in Egitto, l’ex concorrente fa ancora parlare di sé. Ha registrato uno in versione sub, in cui in fondo al mar lancia uno alla sua amata, scritto su una lavagnetta: “Non ...

Advertising

Dorian221190 : RT @TV_Italiana: @GrandeFratello @alfosignorini Oh Madonna, chiuso Alex Belli adesso riapriamo la parentesi Fabrizio Corona. Che Dio ce ne… - TV_Italiana : @GrandeFratello @alfosignorini Oh Madonna, chiuso Alex Belli adesso riapriamo la parentesi Fabrizio Corona. Che Dio ce ne scampi! - MarcoMazzarell5 : @Libero41316546 @Mary27479811 Anche secondo me è Alex belli Pier non è perché sta a casa di Giulia a Milano sarà contenta Gaia - Sara56395858 : @Heavenisaplace7 ALTRO ALEX BELLI, IL COLPO DI SCENA CE L'HA RISERVATO LUI. VOLO?????? - LaurellaAnita : @GF_diretta HA RAGIONE TEO MAMMUCARI.... È SOLO UN PROGRAMMA TRASH... MAL GESTITA DA ALEX BELLI E COMPANY.... -