Zuppa di Porro 27 febbraio 2022

(Di domenica 27 febbraio 2022)di. Attacco a Kiev, ma soprattutto attacco alle banche russe. Sevirà?I sovranisti si sono messi ad accogliere. Ma non erano tutti xenofobi? Le sanzioni arrivano ma nonmolliamo il gas. La retorica delle piazze pacifiste. Feltri contro Sala e il suo conformismo. L’Anpi difende Putin e mette in imbarazzo gli amichetti suoi. Anche Rasi spiega la follia oggi del lasciapassare. I 10anni dalla morte di Dalla, by Veneziani #rassegnastampa27feb L'articolo proviene da Nicola

SulladiStefano Magni scrive: "Una vittoria russa, dunque, è molto probabile, quasi scontata. Ma occorre vedere quanto la Russia sia poi in grado di vincere anche la pace. Gli ucraini ...SulladiAndrea Amata scrive: "L'Italia con l'Europa pianifichi senza esitazioni azioni di recupero della sovranità energetica per soddisfare il proprio fabbisogno". Anche nei momenti ...Rassegna ragionata dal web su: chi ci ha messi nelle mani di Putin, le mosse occidentali da lui prese per provocazioni, le possibili conseguenze delle sanzioni e molto altro ancora ...00:00 Arriva la guerra. E per tutti i giornali italiani la colpa è di Putin. 04:05 Sull’Ucraina solo Senaldi fuori dal coro: e se a volere la guerra fosse Biden? 06:55 Male la borsa russa (ma non solo ...