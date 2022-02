Wta Lione 2022: programma, orari e ordine di gioco lunedì 28 febbraio con Paolini (Di domenica 27 febbraio 2022) Il programma di lunedì 28 febbraio al torneo Wta di Lione 2022. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà la sfida del primo turno tra l’azzurra Jasmine Paolini e la rumena Bara. Nel corso della giornata, in campo anche la padrona di casa Alizé Cornet, testa di serie numero 4, e più tardi anche la sesta forza del seeding, Ana Konjuh. Di seguito, gli orari italiani e l’ordine di gioco di giornata. programma LUNEDI’ 28 febbraio Court Central A partire dalle ore 11:30 – (5) Paolini vs Bara A seguire – Bucsa vs (4) Cornet A seguire – Bondar vs Miyazaki Non prima delle ore 17:30 – Voegele vs Jacquemot A seguire – (6) Konjuh vs Boulter Court 1 A partire dalle ore 11:30 – Gracheva vs ... Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Ildi28al torneo Wta di. Ad aprire le danze sul campo centrale sarà la sfida del primo turno tra l’azzurra Jasminee la rumena Bara. Nel corso della giornata, in campo anche la padrona di casa Alizé Cornet, testa di serie numero 4, e più tardi anche la sesta forza del seeding, Ana Konjuh. Di seguito, gliitaliani e l’didi giornata.LUNEDI’ 28Court Central A partire dalle ore 11:30 – (5)vs Bara A seguire – Bucsa vs (4) Cornet A seguire – Bondar vs Miyazaki Non prima delle ore 17:30 – Voegele vs Jacquemot A seguire – (6) Konjuh vs Boulter Court 1 A partire dalle ore 11:30 – Gracheva vs ...

